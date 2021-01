Białka Tatrzańska. Hotel otwarty tylko dla wybranych. "Poproszę o konsultację"

Hotel Bania - relaks w ramach pobytu medycznego

Jak czytamy na portalu "Podhale24", hotel będzie działał legalnie, dlatego jego pracownicy nie mogą gościć "zwykłych turystów". Jak to mówią "nie dla psa kiełbasa". Zgodnie z obowiązującymi przepisami z hotelowych usług mogą korzystać m.in. pacjenci. W związku z tym właściciele Hotelu Bania proponują swoim gościom oferty pobytów medycznych.

W ramach takiego pobytu goście mogą skorzystać z konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą, zabiegu terapii manualnej czy balneoterapii w wannach z wodą termalną. Oprócz tego w ramach pobytu medycznego gościom przysługuje także nielimitowany dostęp do Term Bania.

Hotel Bania - internauci komentują sytuację

"No to teraz wszyscy będą chorować" - piszą internauci w komentarzach pod postem udostępnionym na profilu Podhale24.pl na Facebooku. "Poproszę o konsultację z Dr. Oetkerem"; "Potrzebuję lekarza i rehabilitacji" - komentują inni. Ciekawe czy inne hotele również pójdą tym tropem. Jeśli tak, to szykuje się nowy trik na "medyczne podróże".