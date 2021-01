Pożar hoteli na Zanzibarze. Polacy na miejscu

Zanzibar to bez wątpienia tegoroczny urlopowy hit. Egzotyczna wyspa należąca do Tanzanii oblewana jest ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego, których kolor na lokalnych plażach wygląda jak z bajki. Tropikalny klimat sprawia, że wyspa najbardziej popularna jest pomiędzy grudniem a marcem. I co niezwykle ważne w czasach pandemii, na miejscu nie wymaga się testów na koronawirusa i nie trzeba przechodzić kwarantanny po przyjeździe.