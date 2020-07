Białowieski Park Narodowy. Spotkanie z żubrem i lasem pierwotnym

Wędrując po tym niezwykłym lesie, turyści często zwracają uwagę na ogromną liczbę martwych drzew znajdujących się przy szlakach. Stojące suche pnie, złomy czy wykroty kryją jednak bogate życie. Występują tu najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy) i zwierząt (np. chrząszcz bogatek wspaniały czy dzięcioł trójpalczasty). Wiele żyjących na tym obszarze gatunków fauny i flory to relikty lasów pierwotnych.

Białowieski Park Narodowy – rośliny

Białowieski Park Narodowy – zwierzęta

Najbardziej znanym symbolem Puszczy Białowieskiej jest żubr i to właśnie tu rozpoczęto proces jego przywracania naturze. Obecnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie, ok. 770 osobników.

Jeśli akurat nie uda nam się spotkać tego wielkiego ssaka na szlaku, można podziwiać go w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, który jest położony ok. 3 km przed Białowieżą. A obejrzymy w nim nie tylko ten gatunek. W osobnych zagrodach żyją łosie, jelenie, sarny i dziki. Można tu popatrzeć na wilka, rysia, koniki typu tarpany oraz żubronie, czyli krzyżówki żubra z bydłem domowym. Pamiętajmy, że na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt. Mogą one nam towarzyszyć na terenie Parku Pałacowego i na szlakach tylko wtedy, gdy są na smyczy i w kagańcu.