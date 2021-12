Gigantyczna inwestycja nad Soliną. Efekty już w przyszłe wakacje

W Bieszczadach zakończył się kolejny etap powstawania kolei widokowej nad zaporą, która z pewnością będzie hitem wśród turystów odwiedzających te okolice. Tym razem dotyczył on rozciągania lin na podporach. Co ciekawe, część prac wykonał specjalistyczny dron, który wzbił się na wysokość ponad 75 m, by rozciągnąć na podporach linę z kevlaru o średnicy 1 mm. Po tym rozciągnięte zostały liny o średnicy 3 mm i 10 mm oraz stalowa lina o średnicy 24 mm - rozłożona przy pomocy specjalnych wyciągarek.