Nie widziano ich tam 40 lat. "Teraz już nikt nie ma wątpliwości"

"Chcielibyśmy się z Wami podzielić szczególnym zdarzeniem, które miało miejsce w naszych lasach. Po ponad 40 latach ryś powrócił do kwidzyńskich lasów. Ostatnio widziany w 1977 i 1974 roku. Wskazują na to notatki Leśniczego w kalendarzu Leśnika" - czytamy we wpisie Nadleśnictwa Kwidzyn.