"Big John" idzie na sprzedaż. Jest wart nawet 6,5 mln zł

"Big John" wart nawet 6,5 mln zł

Paryski dom aukcyjny Drouot oszacował, że szkielet "Big Johna" będzie kosztował od 1,2 do 1,5 miliona euro (ok. 6,5 mln zł). Szczątki dinozaurów, niegdyś sprzedawane głównie do muzeów, coraz częściej przyciągają prywatnych nabywców, choć ich liczba nadal pozostaje niewielka.