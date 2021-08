Najstarsza panda świata ma już 35 lat. Wyprawiono jej huczną imprezę

Jak długo żyją pandy wielkie?

Średnia długość życia pandy wielkiej na wolności to około 15-20 lat, jednak jak wyjaśniają władze Ocean Park, w niewoli pandy mogą żyć dłużej, co pokazuje przykład An An, który ma już 35 lat, a w przeliczeniu na wiek ludzki to aż 105 lat. Jest więc już prawdziwym staruszkiem.