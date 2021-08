Urlop po sezonie. Jakie są najlepsze kierunki na wrzesień?

We wszystkich z nich we wrześniu można skorzystać nie tylko z plaży, ale i licznych atrakcji, które są czynne przez cały rok. W Gdańsku warto wybrać się do centrum miasta, by podziwiać przepiękne kamienice czy zrewitalizowaną Wyspę Spichrzów. Must see w Sopocie to oczywiście molo i ul. Bohaterów Monte Cassino.