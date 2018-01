Bitwy turystów o leżaki. Biuro podróży ma na nie sposób

Zamiast relaksować się i cieszyć się urlopem, czatują od rana, by stoczyć bitwę o leżaki. Brzmi jak żart, ale w wielu kurortach to codzienność. Czy tak powinny wyglądać wakacje? Z pewnością nie, dlatego biuro podróży Thomas Cook testuje możliwość rezerwacji, za dodatkową opłatą, miejsc przy basenie jeszcze przed zameldowaniem się w hotelu.

Godzina 8:00 rano. Otwierają się drzwi na teren basenu hotelowego. Tłumy gości, przepychając się wzajemnie, desperacko biegną w kierunku leżaków, by "zaklepać" najlepsze miejsce. Niektórzy zajmują ich kilka na raz, kładąc ręczniki czy książki, a potem idą na śniadanie. To doprowadza do wielu nerwowych sytuacji. Problem jest tak duży, że codziennie próbuje nad nimi zapanować personel.