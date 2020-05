Biurowiec jak ogród. Takich budynków powinno powstawać więcej

Kö-Bogen II - nie można przejść obok niego obojętnie

Ulokowany w centrum Düsseldorfu Kö-Bogen II, o powierzchni 41 tys. m kw., porasta aż 30 tys. roślin, więc zdecydowanie wyróżnia się na tle betonowej zabudowy, która go otacza. Budzi zdumienie – wszakże kto by się spodziewał, że biurowiec może porastać żywopłot o łącznej długości… 8 km. Twórcy budynku zapewniają, iż przynosi on takie same korzyści, co 80 dorosłych drzew.