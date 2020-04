Niedokończony hotel Añaza na Teneryfie. Wątpliwa "atrakcja" o tajemniczej historii

Masywny "szkieletor", położony pomiędzy miejscowościami Añaza i Acorán, jest problemem dla władz Teneryfy. Nie tylko dlatego, że szpeci krajobraz. Przyciąga też ciekawskich turystów, którzy nielegalne go odwiedzają. Niestety, dla niektórych wizyta w hotelu zakończyła się śmiercią.

O hotelu Añaza, położonym w prowincji Santa Cruz de Tenerife, w północno-wschodniej części wyspy, można dowiedzieć się na stronach dotyczących ciekawych i nietypowych miejsc na Teneryfie. A także na blogach, forach i w niektórych papierowych przewodnikach. Jednak niemal każde źródło przedstawia inną historię tego miejsca. Nawet lokalni mieszkańcy nie są do końca pewni, co tak naprawdę wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu, kiedy plac budowy opuścili ostatni pracownicy.

To miał być jeden z najbardziej imponujących hoteli na Teneryfie

Z archiwalnych artykułów dotyczących hotelu Añaza, opublikowanych na portalach tenerifenews.com oraz hosteltur.com, można dowiedzieć się, że historia nieudanej inwestycji sięga 1973 r., gdy prywatny deweloper zgłosił się Rady Miasta Santa Cruz o pozwolenie na budowę olbrzymiego, 22-piętrowego hotelu, w którym ma się znaleźć 741 pokoi. Zaplanowano też m.in. basen, parking podziemny oraz wielki taras widokowy, połączony z restauracją na najwyższych piętrach.

Właściciel Añazy otrzymał zgodę od urzędników ze stolicy wyspy na wzniesienie obiektu. Był to też czas, kiedy Teneryfa rozwijała się w bardzo szybkim tempie, więc wiele pozwoleń wydawano bez szczegółowej analizy, a na pewne kwestie przymykano oko. Dziś najprawdopodobniej żaden inwestor nie mógłby wznieść na stromym, skalistym brzegu tak wysokiego obiektu.

W kilku przewodnikach pojawiła się informacja, że właściciel mógł zbudować na działce jedynie willi, a zamiast niej postawił hotel. Jednak mija się to z prawdą, co z resztą potwierdziła w rozmowie z portalem hosteltur.com w marcu 2018 r. Zaida González, ówczesna zastępczyni burmistrza miasta Santa Crus de Tenerife oraz radna w lokalnej partii Grupo Popular.

Zaprzestano budowę hotelu

"Właściciele obiektu zrezygnowali z kontynuacji budowy w 1975 r. Pozostawili budynek w takim stanie, jaki do dzisiaj możemy obserwować. Konstrukcja została wzniesiona na planie w stylu greckim, w kształcie litery 'Y' i o powierzchni 2,35 tys. m kw. Wielkość całego obiektu wynosi ok. 40 tys. m kw." – mówiła podczas wywiadu González.

Polityk przyznała, że od połowy lat 70. władze bezskutecznie próbowały znaleźć zarówno właścicieli, jak i kierownika robót. W kilku źródłach wskazywano, że pochodzili oni z Niemiec i tam też wrócili. Dlaczego? Jaki był powód porzucenia tak kosztownej i ogromnej inwestycji? Do dzisiaj pozostaje to tajemnicą. A nawet jeśli powód ten jest znany lokalnej władzy, to można odnieść wrażenie, że zależy jej, aby informacja ta nie ujrzała światła dziennego.

Tajemniczości i grozy dodaje fakt, że na terenie hotelu - według oficjalnych źródeł - dotychczas zginęły 4 osoby. 3 przez nierozwagę, 1 popełniła samobójstwo. Lokalni mieszkańcy uważają jednak, że ofiar było więcej, ale policja ukrywa ten fakt, aby nie wpłynęło to negatywnie na wizerunek hiszpańskiej wyspy.

Wstydliwa "atrakcja" Teneryfy

Choć budynek wygląda niezwykle tajemniczo i obserwując go z bliska szczęka opada do ziemi – tak wielki, betonowy i niszczejący "szkieletor" nie dodaje urokowi Teneryfie. Zwłaszcza, że jest on usytuowany w malowniczym miejscu, nad klifami i z imponującym widokiem na ocean. To, że zginęło tu kilka osób (o czym nie wiedziałem, udając się do tego miejsca), raczej nie za bardzo działa na wyobraźnię osób odpowiedzialnych za ochranianie tego budynku, skoro bez żadnego trudu można wejść na teren posesji - furtka nie była zamknięta na klucz.

Dziedziniec jest cały porośnięty dziką roślinnością, a ściany są pokryte graffiti. Wszędzie widać potłuczone szkło i kawałki betonu. Strop jest miejscami tak cienki, że strach poruszać się korytarzami. Można odnieść wrażenie, że ktoś chciał mocno zaoszczędzić na materiałach budowlanych, ponieważ w wielu miejscach można było zauważyć wypełnienie w postaci wątpliwej jakości plastikowego wypełnienia.

Chłód i wilgoć przenikają do szpiku kości, a ciemne zakamarki powiewają grozą. Natomiast niedokończone pomieszczenia oraz wysokie na kilkadziesiąt metrów szyby wyglądają jak z horrorów. Budynek sprawia wrażenie niestabilnego i niebezpiecznego – choćby przez wzgląd na brak barierek na klatkach schodowych czy brak zabezpieczeń chroniących przez wpadnięciem do głębokich szybów windowych. Trudno uwierzyć, że konstrukcja, zbudowana w tak ryzykownym miejscu nie runęła przez tyle lat. Już się nie dziwię, czemu Añaza przyciąga wielbicieli ekstremalnych wrażeń.

Jaka przyszłość czeka opuszczony hotel-widmo?

Trybunał Sprawiedliwości na Teneryfie orzekł w 1998 r., że budynek - jeśli nie zostanie ukończony - musi zostać zburzony. Dlatego kilkukrotnie padał pomysł, aby wystawić go na sprzedaż. Jednak jesienią 2017 r. stworzono raport na temat kondycji obiektu oraz czy spełnia aktualne przepisy budowlane. Podsumowanie było tak krytyczne, że władze Teneryfy ostatecznie uniemożliwiły prawnie, aby kontynuować budowę.

W 2018 r. polityk Zaida González, radna Gladis de León oraz pracownik działu urbanistyki Teneryfy, Carlos Tarife, po wizytacji w opuszczonym obiekcie w 2018 r. przekazali w rozmowie z lokalnymi mediami, że "Rada Miasta zrobi zdecydowane kroki, aby ten budynek zniknął z krajobrazu Teneryfy".

Oszacowano, że koszt rozbiórki konstrukcji wyniesie 1,8 mln euro, czyli ok. 7,7 mln zł. Zapewniono również, że budynek zostanie dobrze zabezpieczony, aby nikt nie miał do niego dostępu. Planowano stworzenie wysokiej na 4 metry siatki i powieszenie na niej tabliczek zabraniających wchodzenia na teren posesji. Na ten cel przeznaczono niemal 110 tys. euro (ok. 475 tys. zł). I choć dziś cały teren obiega wysoka brama, nie ma większego problemu, aby dostać się do wnętrza obiektu.

Aby ostatecznie móc zburzyć felerną inwestycję, potrzebne jest porozumienie z Agencją Ochrony Środowiska Miejskiego, a także z Generalną Dyrekcją Wybrzeży. González zapewniła, że nie trzeba będzie czekać kolejne dekady, aby hotel Añaza zniknął z krajobrazu, a "godzina zero" dla niego wybije najpóźniej w 2021 r.