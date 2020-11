Black weekend. Najtańsze wycieczki w jednym miejscu

Czy podczas Black Friday można upolować wycieczki w niższych cenach? Oczywiście, i to przez cały weekend. - W tym roku my polujemy za was na najlepsze okazje w biurach podróży i zestawiamy wszystkie promocje w jednym miejscu. Wy szukajcie specjalnego oznaczenia ofert - zapowiada Klaudyna Fudala, rzecznik prasowy portalu Wakacje.pl.

Greckie wakacje w świetnej cenie dostępne są podczas Black Weekend (123RF, Fot: helgapreiman)