Martyna Wojciechowska w Egipcie. Zdradza, gdzie nurkowie mają raj

Egipt to jedno z miejsc, do którego namiętnie wracają nurkowie. Nie ma co się dziwić, bo egipskie rafy koralowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych na świecie. Słabość ma do nich również Martyna Wojciechowska, która obecnie przebywa w Dahab. "To miejsce nigdy mi się nie znudzi" - pisze podróżniczka na swoim Facebooku.