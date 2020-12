Blogerka apeluje do Polaków: "Nie zabierajcie cukierków ze sobą"

"Kochani, widzę, że cała Polska leci na Zanzibar . Wiele osób zabiera ze sobą cukierki dla dzieciaków, myśląc, że robią dobrze. Nic bardziej mylącego. Absolutnie, nie zabierajcie cukierków ze sobą! Cukierki są tylko problemem, bo tam zdecydowanie trudniej dba się o higienę ust. Pasty do zębów są trudniej dostępne, wizyty u dentysty również. Tak więc jeśli chcecie zrobić dobry uczynek, to kupcie im coś, czego naprawdę potrzebują" - pisze na swoim profilu na Facebooku autorka bloga "Addicted to Passion".

Zanzibar - zamiast cukierków artykuły szkolne

Blogerka zachęca wyjeżdżających Polaków do tego, by zamiast słodkości, przywozili na Zanzibar np. kredki, mazaki, długopisy, zeszyty, szczoteczki, pasty do zębów, latarki oraz baterie. Nie jest to wielki ciężar ani koszt dla podróżnych, a w odróżnieniu od cukierków może wyłącznie pomóc.