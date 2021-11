Boliwia. Szaman wróżył mi z liści koki, czyli o magii w mieście La Paz

Nazywam się Ewa Treszczotko. Z wykształcenia jestem specjalistką ds. stosunków międzynarodowych, kulturoznawcą Ameryki Łacińskiej i trenerką fitness. Odwiedziłam do tej pory 70 państw (dane na listopad 2021). Moje motto to "Dam radę. Uda mi się". W styczniu 2021, balansując między restrykcjami linii lotniczych, rozpoczęłam podróż przez Amerykę Południową od Bogoty do Rio de Janeiro. Po przebyciu Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Boliwii, Paragwaju, Argentyny i Brazylii wróciłam do Polski na lato, skąd jesienią ponownie wyruszyłam do fascynującej Ameryki Łacińskiej. Zawsze integruję się z lokalną ludnością, poznając ich prawdziwe, codzienne życie. O tym, gdzie byłam i co mnie spotkało, dowiecie się z moich profili społecznościowych i artykułów.