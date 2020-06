Bon turystyczny 1000+. "Na 90 proc. będzie przedstawiony w najbliższych dniach"

Bon turystyczny 1000+ miał trafić do 7 mln Polaków już w te wakacje. Konkretnie do osób zatrudnionych na umowę o pracę , zarabiających mniej niż 5200 zł brutto. Zastrzyk finansowy miał napędzić branżę turystyczną w kraju, bo właśnie na wakacje w Polsce miały być przeznaczone pieniądze z bonu.

Według projektu 900 zł do bonu dokładać ma rząd, resztę - 100 zł - ma dopłacać dobrowolnie pracodawca. I choć te informacje były wielokrotnie powtarzane przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, to w ostatnich dniach pojawiło się dużo niewiadomych.

Bon turystyczny 1000 plus - zmiany

Wiceminister rozwoju, Andrzej Gut-Mostowy w porannej rozmowie Radia Kraków został zapytany o prace nad bonem. - Od rana do wieczora codziennie pracujemy. Zmienia się koncepcja. Mogę zadeklarować, że bon turystyczny na 90 proc. będzie przedstawiony w najbliższych dniach - mówił. - W stosunku do wcześniejszych doniesień dotyczących grupy beneficjentów i jego realizacji, jest to wielkie wyzwanie. W ciągu kilku tygodni do kilku milionów osób trafi takie uprawnienie. To wielkie wyzwanie. W ciągu najbliższych dni będzie ostateczna wersja. Ogłoszą to jednak zapewne inne osoby.