Bon turystyczny 500 plus. Do kiedy trzeba aktywować, żeby nie przepadł

Program Polski Bon Turystyczny ruszył dopiero w połowie wakacji - 1 sierpnia. Wiele rodzin nie zdążyło z niego skorzystać latem, jednak nic straconego. Bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne do końca marca 2022 roku. Aby skorzystać ze świadczenia trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i tam aktywować bon. Z tym ostatnim także nie trzeba się spieszyć. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. kilka dni przed planowanymi wakacjami.

– Zachęcam państwa do spokojnego wybrania miejsca, gdzie zrealizujecie bon turystyczny. Jeśli zdecydujecie się na krótki wyjazd jesienią lub wiosną, kiedy ceny są niższe, to nie tylko zyskacie więcej, ale również wspomożecie przedsiębiorców w okresie niskiego sezonu. Polska jest piękna cały rok. A bonem można zapłacić lub dokonać rezerwacji aż do marca 2022 roku – potwierdza prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk.

Bon turystyczny - dla kogo?

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Także te, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł. Co z dziećmi urodzonymi po uruchomieniu programu? Im też przysługuje bon. Mają do niego prawo wszystkie dzieci, na które do końca grudnia 2021 roku przyznane zostanie prawo do świadczenia wychowawczego.