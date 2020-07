Bon turystyczny 500 plus na wakacje. Od kiedy będzie wypłacany? Już w lipcu?

W sumie Senat zgłosił ponad 60 poprawek do ustawy. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie 37 poprawek. W Sejmie przyjęto m.in. tę dotyczącą rozszerzenia beneficjentów bonu o dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Dzięki temu bonem turystycznym 500 plus zostanie objętych dodatkowo ok. 150-200 tys. dzieci.

Bon turystyczny 500 plus - od kiedy?

Wiadomo już, że bon turystyczny ma trafić łącznie do 6,5 mln polskich dzieci. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 r.

Bon turystyczny 500+ - dla kogo?

Bon turystyczny 500 plus - w jakiej formie?

Bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. By go zrealizować, trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub przy zakwaterowaniu.