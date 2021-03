Bon turystyczny 500 plus. Został rok na wykorzystanie

W okresie kryzysu związanego z pandemią Polski Bon Turystyczny miał stanowić wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz branży turystycznej. Program działa od ośmiu miesięcy, a do wykorzystania jest jeszcze całkiem pokaźna pula bonów. A na ich realizację pozostał dokładnie rok.

Z Polskiego Bonu Turystycznego można korzystać od sierpnia ubiegłego roku. W dobie kryzysu pandemicznego stanowi on wsparcie dla rodzin oraz krajowej branży turystycznej, która nadal stawia czoło przeciwnościom. Zainteresowanie bonem turystycznym jest duże, choć nadal wiele świadczeń pozostaje nieaktywnych, a czasu na wykorzystanie mamy coraz mniej.

Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że z puli 4,2 mln bonów o łącznej wartości ok. 4 mld zł aktywowano dotychczas 1,362 mln bonów. Dokonano też 418 tys. płatności bonem, a wartość tych transakcji wynosi ponad 302 mln zł.

Bon turystyczny – dla kogo i do kiedy wykorzystać?

Bon turystyczny przysługuje osobom z dziećmi, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Jest przyznawany niezależnie od poziomu dochodów, a jego wysokość to 500 zł. W przypadku dzieci niepełnosprawnych jego wartość podwaja się i wynosi 1000 zł.

Chcąc skorzystać z bonu turystycznego, trzeba go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Następnie osoba uprawniona otrzymuje 16-cyfrowy numer bonu i za jego pomocą płaci przedsiębiorcom. Płatność potwierdza się za pomocą specjalnego kodu uwierzytelniającego, który przychodzi SMS-em w momencie dokonywania transakcji.

Chociaż ponad milion aktywnych bonów turystycznych robi wrażenie, to trzeba przyznać, że wciąż wiele rodzin jeszcze nie skorzystało z tego rozwiązania. - Liczyłam na wykorzystanie go w ferie, ale niestety rząd zaserwował nam zamknięte hotele i się nie udało. Trochę się na to obraziłam i "rzuciłam bon w kąt", ale przyznam, że w wakacje pewnie go w końcu wykorzystamy - mówi rozgoryczona pani Ewa z Sopotu.

Bon turystyczny 500 plus można wykorzystać jeszcze przez rok - do końca marca 2022 r. I choć ze względu na zamknięcie obiektów noclegowych nieraz padało już z ust rządzących, że termin ważności może zostać przedłużony do sierpnia 2022 r., a nawet do końca 2022 r., to konkretne deklaracje wciąż nie padły. - Obecnie nie mamy informacji na temat przedłużenia programu - mówi w rozmowie z WP Martyna Rozesłaniec, specjalista w Departamencie Promocji Turystyki Krajowej POT

Bon turystyczny - gdzie można go wykorzystać?

Bon turystyczny 500 plus można przeznaczyć tylko na krajowy wypoczynek. Ale w styczniu tego roku rozszerzono zakres usług, za które zapłacimy bonem turystycznym. Teraz są to zarówno usługi hotelarskie, jak też jednodniowe wycieczki bez noclegu, obejmujące pakiet minimum dwóch usług.

Bonem można zapłacić za noclegi na własną rękę - szczegóły ustala się podczas rezerwacji w danym obiekcie. Ale jeżeli kogoś interesuje wykorzystanie go na krótszą wycieczkę, musi skorzystać z usług operatorów turystycznych albo organizacji pożytku publicznego. W praktyce oznacza to, że bon turystyczny opłaci na przykład szklone wyjście, półkolonie, zieloną szkołę itp.

Bon turystyczny - kto go akceptuje?

Do tej pory do programu zgłosiło się 20 tys. podmiotów turystycznych. Ich aktualna lista dostępna jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Z myślą o turystach, którzy chcą opłacić noclegi bonem turystyczny 500 plus, niektóre portale wprowadziły własne rozwiązania, które ułatwiają znalezienie obiektów.

- Po wejściu w życie programu Polski Bon Turystyczny turyści wysyłali liczne zapytania do obiektów noclegowych o to, czy je przyjmują. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić specjalne oznaczenie, które do tej pory stanowi duże ułatwienie dla zainteresowanych - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl

Bon turystyczny 500 plus wakacyjnym hitem

Z danych portalu Nocowanie.pl wynika, że obiekty noclegowe, które akceptowały płatność bonem turystycznym 500 plus po jego wprowadzeniu, cieszyły się kilkukrotnie większym zainteresowaniem niż inne. Szczególnie chętnie rezerwowano noclegi w turystycznych kurortach, które poza plażą czy górskimi szlakami oferowały dodatkowe atrakcje, takie jak parki rozrywki czy oryginalne muzea. Podobnej sytuacji należy spodziewać się w tym roku, jak tylko obiekty noclegowe zostaną otwarte.

- Najpopularniejszym terminem, o jaki pytali beneficjenci bonu w tamtym roku, były dni pomiędzy 14 a 16 sierpnia. W tym czasie przypadał przedłużony weekend, więc Polacy chętniej organizowali rodzinne wyjazdy, które opłacali pieniędzmi z bonu 500+ - dodaje Kamila Miciuła.

