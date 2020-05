Bony turystyczne 1000+. Minister rozwoju wyjaśnia, komu będą przysługiwać

Program 1000 plus. "Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców"

"Tak jak w wielu zakładach pracy pracownicy dostają w okolicach świąt bony od swoich pracodawców, tak my w podobnej strukturze chcemy, żeby pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom. Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby zmuszać pracodawców do wzmożonych wydatków, dlatego w 2020 r. taki bon będzie w 90 proc. sfinansowany z budżetu państwa, 10 proc. to będzie wkład własny pracodawcy - tłumaczy wicepremier i minister rozwoju.