Brytyjczycy oszaleli na punkcie polskiego miasta. To ich numer jeden

Kraków hitem wśród zagranicznych turystów

- Popularność Krakowa wśród turystów z zagranicy nie jest przypadkowa - mówi Karola Wiak z Nocowanie.pl - To, że jest to lubiane miasto, szczególnie wśród Brytyjczyków, widać od dobrych kilkunastu lat. Miasto to jest prawdziwym klejnotem na turystycznej mapie Europy, łączącym w sobie bogactwo historii, kultury oraz wyjątkowe doznania kulinarne - dodaje.