Brytyjczycy z wizytą we Wrocławiu. "To najlepszy bożonarodzeniowy jarmark w Europie"

Emma i Alex, para Brytyjczyków podróżujących po świecie i prowadzących kanał YouTube Travel Beans odwiedziła po raz pierwszy Polskę i stolicę Dolnego Śląska. "To ukryty klejnot" – powiedzieli zachwyceni.

Podróżnicy do Wrocławia trafili w okresie przedświątecznym, a wtedy na Rynku zgodnie z tradycją trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Iluminacje świetle, przyozdobione świątecznie stoiska, przebrani szczudlarze i przepyszne jedzenie. Ale przede wszystkim świąteczny klimat urzekły ich na tyle, że zgodnie powiedzieli, że "to najlepszy bożonarodzeniowy jarmark w Europie".

Gdy przyjechali do Wrocławia przyznali, że nigdy wcześniej o naszym mieście nie słyszeli. Ale gdy już tutaj zawitali, nie szczędzili pozytywnych słów. – To miasto jest jak ukryty klejnot, całkiem niedocenione przez turystów. A przecież jest tu wszystko. Historia, kultura, jedzenie i pyszny, tani alkohol – chwaliła Emma. – I natura – dodał jej partner.

Ten trunek, o którym wspominała Brytyjka, to wcale nie polska wódka, którą podróżnicy chcieli spróbować, a… grzane wino. To ono szczególnie przypadło im do gustu. Alex żartował, że właśnie przez ten wyskokowy napój złamał swoją zasadę i wystąpił lekko podchmielony przez kamerami. Mężczyzna chwalił również polskie mięsiwo, a szczególnie kiełbasę serwowaną w różnej formie.

Co jeszcze ciekawego odkryli brytyjscy podróżnicy we Wrocławiu? I za co można pokochać to miasto? Obejrzyjcie wideo.