Budapeszt będzie mieć nową atrakcję. Jest planowana od 100 lat

Osoby chcące się tam dostać najczęściej korzystają z autobusów, które podjeżdżają pod cytadelę. W miesiącach, gdy w stolicy jest najwięcej turytów, wjeżdża nawet 200 autokarów dziennie. Dlatego nic dziwnego, że mieszkańcy oraz władze chciały, aby je wyeliminować i znaleźć alternatywny sposób dotarcia do tego miejsca. Dzięki kolejce będzie ciszej na trasie prowadzącej do wzgórza. Ponadto to rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej ekologiczne.

Zgodnie z założeniami turyści dostaną się do Cytadeli, Statuy Wolności i planowanego Muzeum Węgierskich Bojowników o Wolności, ulokowanych ponad 230 m n.p.m., w ok. 3 minuty. Kolejka miałaby stację początkową na placu Döbrentei, stamtąd jechałaby tunelem w dolnej części wzgórza, by potem wyjechać na powierzchnię aż do górnej stacji w pobliżu Cytadeli. Budowa ma pochłonąć ok. 4 mln euro. Szczegółowe plany dotyczące inwestycji zostaną przedstawione najpóźniej w czerwcu 2021 r.