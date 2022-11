Budują zaporę na granicy z Rosją. Turyści są na tak, mieszkańcy nic nie wiedzą

Inna kobieta spotkana przez dziennikarzy przyznała, że w sumie to nic nie wie. - Z domu prawie nie wychodzę. Nawykłam, że tu przy granicy jak się żyje, to lepiej się nie dopytywać, nie patrzeć za bardzo - mówiła zdenerwowana, ale przyznała, że nie boi się mieszkać przy granicy z Rosją. - To nie o strach idzie, ale o to, że lepiej pewnych rzeczy tu nie wiedzieć.