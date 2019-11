Bukowina Tatrzańska. Właściciele pensjonatu mają śmierdzący problem

Źródłem tej kłopotliwej niewygodności jest sąsiad, któremu brak dostępu do kanalizacji. Mężczyzna bez krępacji wylewa fekalia przez oko swojego domu, tuż obok obiektu, w którym przebywają turyści. "Ja się wcale tego nie wstydzę" – mówi w rozmowie z mediami.

Uciążliwy sąsiad nie zachęca jednak do ponownych odwiedzin ani też do pozytywnego opiniowania tego miejsca w górach. Wielu z nich uciekło z pensjonatu zaraz po tym, jak zorientowali się jakich praktyk dokonuje pan Bogdan.

Właścicielka obiektu od lat zwraca się o pomoc do wójta gminy, jednak jak dotąd nie przyniosło to żadnych efektów. Zdaniem Sebastiano, to władze powinny postarać się rozwiązać ten problem i zbudować mężczyźnie kanalizację, a jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej ukarać go mandatem.