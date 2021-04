Cannes. Atrakcje filmowej stolicy Francji

Cannes – tętni życiem przez cały rok

Cannes – atrakcje festiwalowego miasta

75-tysięczne miasteczko ma się czym pochwalić. Dla większości turystów największym atutem są szerokie, pokryte złocistym piaskiem plaże – zupełnie inne niż te, które zazwyczaj można spotkać na Lazurowym Wybrzeżu – wąskie i kamieniste. To nie przypadek. Piasek do kurortu został sprowadzony z innych części Francji.

Fani kina nie powinni pominąć Pałacu Festiwalowego. To właśnie w nim wręczane są co roku Złote Palmy za największe filmowe osiągnięcia. Wewnątrz znajdują się ekskluzywny klub oraz słynne kasyno.

Cannes – warto wybrać się na pobliskie Wyspy Leryńskie

Jak dojechać do Cannes?

Jest kilka możliwości dotarcia do Cannes. Pierwsza z nich to lot samolotem do lotnisk w Nicei lub Marsylii. Następnie można kontynuować podróż pociągiem (ok. 45 minut). Dworzec Główny (Gare de Cannes) znajduje się w samym sercu miasta. Można też dostać się z Nicei autobusem linii 200.