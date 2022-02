Castellammare del Golfo. Wyjątkowa miejscowość na Sycylii

Castellammare del Golfo

Castellammare del Golfo nie jest oblegane przez turystów mimo, że zachwyca pięknymi plażami (m.in. La Playa, Scopello i Guidaloca) oraz lazurowym odcieniem wody. Najlepszy moment na odwiedzenie tej miejscowości to okres od maja do października - wtedy mamy pewność, że temperatura raczej nie spadnie poniżej 20 st. C.