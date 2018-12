Cavalese we Włoszech. Val di Fiemme na narciarskie szaleństwa

Cavalese w centrum włoskiej doliny Val di Fiemme jest lubianym centrum sportów zimowych, gdzie sezon trwa zazwyczaj od początku grudnia aż do kwietnia. Różnica wzniesień wynosi tutaj 1407 m. Zapraszamy na zimowy wypad w serce zaśnieżonych Dolomitów.

Cavalese sercem Val di Fiemme

Urokliwa miejscowość Cavalese w Trydencie w północnych Włoszech to serce lubianej szczególnie zimą doliny Val di Fiemme i jeden z popularniejszych kurortów narciarskich oraz centrum sportów zimowych, usytuowane w cieniu Dolomitów. Główny punkt regionu położony jest na wysokości 1000 m n.p.m., a tutejsza stacja stanowi świetną bazę wypadową na tereny narciarskie Alpe Cermis oraz Ski Center Latemar. 25 km tras zjazdowych obsługuje łącznie 9 wyciągów narciarskich, a w okolicy znajduje się również 150 km dobrze przygotowanych tras dla narciarzy biegowych. Dzięki zakupowi jednego karnetu możemy do woli korzystać z całej infrastruktury narciarskiej na obszarze doliny Val di Fiemme. Poszczególne stacje narciarskie w tej części prowincji łączą skibusy, kursujące kilkukrotnie w ciągu dnia. To w Cavalese jest meta długodystansowego biegu narciarskiego Marcialonga, najbardziej znanego i największego maratonu dla miłośników tej dyscypliny sportu, odbywającego się od 1971 roku. Zawodnicy mają do przebycia 70 km techniką klasyczną, a organizowana jest także krótsza wersja na dystansie 45 km. Impreza ma miejsce corocznie w ostatnią styczniową niedzielę.