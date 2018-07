"Celebrytka" na plaży w Międzyzdrojach. Stała się miejscową atrakcją

Od dwóch miesięcy na plaży w Międzyzdrojach turyści mają okazję obserwować niecodziennego gościa. To foka pospolita, która upodobała sobie tutejszą plażę. Co jakiś czas wychodzi na brzeg i wygrzewa się na piasku.

"UWAGA. Zwierzę podlegające ścisłej ochronie gatunkowej. ZAKAZUJE SIĘ PŁOSZENIA LUB NIEPOKOJENIA. Prosimy zachować dystans oraz ciszę by nie niepokoić zwierzęcia. Za naruszenie zakazu grozi kara grzywny do 5000 zł (art. 78 kodeksu wykroczeń i art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody). FOKA ŻYJE I JEST ZDROWA. W dzień odpoczywa i suszy futro na brzegu – jest to jej naturalne zachowanie. Gdy odpocznie sama wróci do wody. NIE NALEŻY JEJ POLEWAĆ WODĄ ANI KARMIĆ. Jeśli zauważysz fokę na brzegu, zgłoś ten fakt do lokalnego lidera Błękitnego Patrolu WWF 785 855 945."