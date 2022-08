Centralna Portugalia zaskakuje na każdym kroku. "Spełnienie marzenia o raju na ziemi"

Będąc w Lizbonie, pojedźcie tu bezwzględnie. Ale pod żadnym pozorem na tym nie poprzestańcie, bo w Peniche najwspanialsza jest... łódź płynąca na Berlengas. Koniecznie popłyńcie na największą z wysp tego mikroskopijnego archipelagu – oddaloną o ok. 10 km od stałego lądu Berlenga Grande. Polecam motorówkę – przy spokojnym oceanie rejs trwa kilkanaście minut do pół godziny, a widoki... co jeden, to lepszy. Kolega twierdzi, że można się oszukać i poczuć jak w Tajlandii. Można, to fakt, ale tu jest fajniej – bo i podróż krótsza, i nie ma hord turystów. Sekretne plaże, które pochowały się w zatoczkach – to spełnienie mojego marzenia o raju na ziemi. A to dopiero początek.