Ceny poszybowały. Takie zmiany nie spodobają się turystom

Podwyżki biletów wstępu

Zgodnie z nowym cennikiem, który wejdzie w życie 2 września, bilet ulgowy do Jaskini Łokietka będzie kosztował 21 zł, zamiast 15 zł. Cena biletu tego samego rodzaju do Jaskini Ciemnej wzrośnie z 10 zł do 14 zł, podobnie jak na Ekspozycję Przyrodniczą.