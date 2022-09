Chamonix. Francuskie miasteczko, które wymyka się stereotypom

Nieco droższą atrakcją będzie wycieczka do Mer de Glace. Lodowiec Mer de Glace to najdłuższy francuski lodowiec, który liczy sobie aż 7,5 km długości. Do Mer de Glace dojedziemy w około 20 minut zabytkowym pociągiem. Cena biletu w dwie strony to 35,5 euro (około 165 zł). Tutaj warto jednak dodać, że cena biletu obejmuje kilka atrakcji, nie tylko przejazd zabytkowym pociągiem do i z Le Montenvers (1913m), ale przede wszystkim zjazd kolejką gondolową i bilet wstępu do lodowej jaskini oraz do znajdującego się nieopodal interaktywnego muzeum.