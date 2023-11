Polka o weekendzie w Neapolu. "Zobaczyłyśmy prawdziwe piekło"

Kultowa ulica San Gregorio Armeno od lat jest prawdziwym hitem turystycznym. Trudno się temu dziwić, bo kto nie chciałby na własne oczy zobaczyć słynnych pracowni mistrzów sztuki szopkarskiej i przenieść się w iście świąteczny klimat. Niestety w podziwianiu tradycyjnych neapolitańskich szopek przeszkadza wszechobecny chaos, ścisk i niekontrolowany tłum. Lokalne media informują, że dochodzi nawet do zasłabnięć i ataków paniki. Sytuacja może być jeszcze gorsza, bowiem Włosi szacują, że w okresie świąteczno-noworocznym do Neapolu przyjedzie ok. trzech mln. turystów.