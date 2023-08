Chcą zostać światową marką turystyczną. Perła Azji Środkowej stawia na rozwój

Stawiają na rozwój

W Uzbekistanie liczba hoteli wzrosła już do 2,4 tys., a liczba pokoi do 50 tys. W największych i najbardziej popularnych miastach, takich jak Taszkiencie, Bucharze, Samarkandzie i Chiwie otwarto luksusowe kompleksy hotelowe, m.in. Marriott i Hampton by Hilton oraz Hyatt Regency. Ponadto Taszkent i inne największe ośrodki turystyczne kraju połączone są nowoczesnymi pociągami dużych prędkości.