Polka w Uzbekistanie. "Na targu spotyka się niesamowite cuda. Ja spotkałam męża"

Renata Sabela: Oczywiście, bazary to miejsca, gdzie zwyczajowo prowadzi się najwięcej rozmów, przy okazji zakupów czy spotkań przyjacielskich. Mój przewodnik Rustam opowiadał mi, że gdy był mały, to ojciec zabierał go na targ, by nauczył się życia. W końcu nie chodzi o to, czy pomidory kupi się za 5 czy 5,5 tysięcy Som, ale o wymianę, serdeczność w kontaktach i szczerą rozmowę. Więc bazar, to znakomite miejsce na poznanie kultury.