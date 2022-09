Chce przejechać Europę dookoła. "Ile wykręcę, tyle pomogę"

Po pierwsze nie idę pieszo, tylko mam rower, dzięki któremu będę mógł pokonywać dziennie dłuższe odcinki. Zakładam przejeżdżać dziennie od minimum 60 do nawet 150 kilometrów. Raz zdażył mi się rekordowy wynik i przez 22 godziny pieszo przeszedłem 98 kilometrów, ale były też dni, kiedy posunąłem się zaledwie pięc kilometrów do przodu. Rowerem będę przemieszczał się szybciej i pod tym względem będzie łatwiej. A co będzie trudniejsze? Pogoda. Zimą będę na Skandynawii, temperatury mogą spadać nawet do - 30 st. C. To chyba największy problem, z którym będę musiał się zmierzyć.