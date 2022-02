Chciała odwiedzić popularną atrakcję. Skręciła nogę na nieodśnieżonym chodniku

Snowlandia to otwarta od 2015 r. atrakcja w Zakopanem. Jej wabikiem jest śnieżny labirynt, który jest największą tego typu budowlą w Polsce, ale i na świecie. Ceny biletów do Snowlandii wahają się od ok. 20 zł do 70 zł i są zależne od wyboru miejsca, do którego chcemy się udać, bo oprócz labiryntu możemy odwiedzić też: śnieżny zamek, tor saneczkowy, pałac Królowej Śniegu oraz mini zoo.