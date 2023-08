Chcieli mieć drugi Dubaj. Miasto za 100 mld dolarów jest puste

Raj na ziemi

Budowa miasta na powierzchni 1740 ha trwała ponad sześć lat i jest już gotowa do użytku. Na tym rozległym terenie miało zamieszkać 700 tys. osób, ale do tej pory sprzedano jedynie 20 tys. lokali mieszkalnych. Wysokie ceny nieruchomości przekraczające możliwości większości Malezyjczyków, a także obawy obcokrajowców co do opłacalności inwestycji, skutkują tym, że plany stworzenia rajskiego osiedla nie są realizowane tak, jak zakładano.