Chińska mapa świata. Polska na samym krańcu

Chiny - Państwo Środka w centrum od wieków

Zetknięcie się z odmiennym sposobem postrzegania świata jest o tyle ciekawe, że pokazuje, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do jednego modelu kulturowego. Świat zachodni jest przyzwyczajony do postrzegania siebie jako najważniejszej części Ziemi. Podobnie już od 1000 r. p.n.e. myśleli o sobie Chińczycy.

Chiny w centrum świata - perspektyw nie dziwi internautów

"Wcale mnie to nie dziwi" - piszą internauci w komentarzach pod postem Weroniki Truszczyńskiej. "W końcu to Państwo Środka" - komentują inni. Przez dłuższy czas się zastanawiałam, co jest nie tak z tą mapą. Wygląda, jak każda inna" - zastanawia się internautka. A wy, co myślicie o takim sposobie przedstawienia świata? Bylibyście w stanie się przyzwyczaić, czy za bardzo razi w oczy?