Chojna – Zapominana Perła Gotyku. Jaka jest historia tego gotyckiego miasta oraz jakie atrakcje turystyczne oferuje?

Gdzie zlokalizowane jest miasto Chojna?

Chojna – jaka jest historia tego gotyckiego miasta?

Od XVI wieku rozpoczął się bardzo burzliwy okres dla miasta. W XVI w. została zdziesiątkowana przez epidemię cholery, a podczas wojny 30-letniej (podczas której w Chojnie przebywał szwedzki król, Gustaw Adolf) zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowy miasta. Rozwój mechanizacji w XIX wieku, po raz kolejny pogrążył miasto, doprowadzając do upadku zakłady bawełniane oraz tkackie, które stanowiły jedne z głównych gałęzi przemysłu Chojny. Dopiero wybudowanie w 1877 r. linii kolejowej Szczecin – Kostrzyn , przebiegającej przez to niewielkie miasteczko wywołało wzrost gospodarczy Chojny.

W czasie II wojny światowej w mieście funkcjonował oddział niemieckiego, kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck . Na początku w 1945 roku ówczesny Konigsberg zajęła Armia Czerwona, która zniszczyła zabudowę miejską aż w 80 proc. Po zakończeniu wojny, miasto przez kilka miesięcy nosiło nazwę Władysławsko, a potem Królewiec, by w 1946 roku ostatecznie wrócić do nazwy Chojna.

Chojna – miasto nazywane Zapomnianą Perłą Gotyku

Pomimo że krótka obecność Armii Radzieckiej skutkowała zniszczeniem prawie wszystkich, w tym zabytkowych budynków miejskich, od około 50-lat zabudowę tą sukcesywnie się odtwarza, a efekty działań zyskują duże uznanie. Stary rynek o średnicy prawie 600 metrów w całości wpisany został do rejestru zabytków, a miasto wyróżniono na trasie Europejskiego Szlaku Ceglanego Gotyku.Przez wielu historyków i architektów Chojna nazywana jest Zapomnianą Perłą Gotyku. To niewielkie, przez wielu nieznane miasteczko, zachwyca swoją architekturą, w części zachowaną jeszcze z XIII wieku, a także urokliwym klimatem. Mieszkańcy miasta być może przyzwyczaili się do zabudowy, jednakże dla osób z zewnątrz, zwłaszcza tych, które do Chojny trafią przypadkowo, miasto jest zachwycające.