Chorwacja nie jest budżetowa? Sprawdziliśmy ceny noclegów

Na początku sprawdzamy, co oferuje Istria. Przeglądając oferty na popularnym portalu rezerwacyjnym - czyli booking.com - znajdziemy oczywiście też takie za 5, 10 czy nawet 17 tys. zł za tydzień. To przede wszystkim cztero- i pięciogwiazdkowe hotele oraz luksusowe wille. Jednak możliwy jest dużo tańszy wypoczynek, oczywiście w mniej atrakcyjnych lokalizacjach i podstawowych warunkach. Sortując od najniższej ceny znajdziemy dobrze oceniane apartamenty w miejscowościach takich jak Žminj, Vodnjan czy Labin. Ich cena to ok. 1,5 tys. zł.