Chorwacka perełka. "Najbardziej ekskluzywny kierunek podróży w Europie"

Położony w Dalmacji Cavtat został porównany został do francuskiego Saint-Tropez oraz włoskiej Toskanii.

Cavtat oficjalnie, to nawet nie miasteczko, co wieś, ale faktycznie klimatu tam nie brakuje. Turyści i mieszkańcy uwielbiają przechadzać się promenadą, gdzie można przysiąść na kawę czy zjeść lody. Na miejscu nie brakuje też zabytków, jak np. kościół św. Mikołaja czy Pałac Rektorów. W porcie cumują luksusowe jachty, które robią wrażenie na spacerujących turystach i świadczą o tym, że Cavtat to miejsce chętnie odwiedzane przez bogaczy.