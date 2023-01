Cichopek i Kurzajewski odwiedzili Petrę. "Być jak Indiana Jones"

Cichopek i Kurzajewski odwiedzili Petrę

Po pustyni przyszedł czas na zdecydowanie największą atrakcję Jordanii, czyli Petrę. "Być jak Indiana Jones… Petra, jeden z cudów świata. To miejsce słynące z licznych budowli wykutych w skałach trzeba zobaczyć. Kto z was oglądał film "Indiana Jones i ostatnia krucjata"? A kto z was był w Petrze?" — czytamy we wpisie Cichopek i Kurzajewskiego.