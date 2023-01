Ciemna strona rekrutacji. Tego przyszłe stewardesy się nie spodziewały

Kobietom, które brały udział w rozmowach kwalifikacyjnych, kazano rozebrać się do samej bielizny, aby rekruter mógł zobaczyć ich ciała. - To było bardzo upokarzające - skarży się jedna z kobiet, która brała udział w procesie rekrutacji. Ponadto dodaje, że jeden z członków komisji kazał jej szeroko otworzyć usta i zajrzał do środka, aby sprawdzić stan jej uzębienia. Oprócz tego nie brakowało oczywiście szowinistycznych komentarzy na temat ich wyglądu.