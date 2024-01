Co zjeść i gdzie nocować w słowackich Tatrach Wysokich?

Kapustnica, głęboka i aromatyczna zupa z kiszonej kapusty, to kwintesencja słowackiego tzw. comfort foodu, wzbogacona grzybami, kawałkami kiełbasy, a nawet suszonymi śliwkami. Niewielu turystów wie, że Kapustnica ma dwie formy: może być przygotowywane jako danie mięsne, jak i postne. W drugim przypadku podaje się ją z np. białymi gładkimi kluskami, śmietaną i tłuczonymi ziemniakami. Każda łyżka to zaproszenie do odkrywania bogactwa lokalnych smaków.