Co zwiedzić w Portugalii? 5 nieoczywistych miejsc

Portugalia jest ponadczasowym i magicznym miejscem. Dzikie góry i błyszczące jeziora na północy i wschodzie, a na południu i zachodzie rozległe gaje oliwne, ukryte plaże i nadmorskie jaskinie. Oto 5 mniej znanych zakątków, w których się zakochasz.

Laguna Ria Formosa zaczyna się u brzegów Faro i ciągnie się na długości 60 km

Gdziekolwiek byśmy się nie wybrali, wszędzie napotkamy rustykalne wioski czy zamki na szczytach wzgórz. Dlatego warto, choć na chwilę porzucić wygody tutejszych kurortów i odkryć całe piękno kraju, poznać miejsca, w których pasterze pieką chleb, produkują domowe wino, miód i oliwę z oliwek, a gościnność jest świętością.

Marvão

Zaledwie dwie i pół godziny jazdy od Lizbony, w wąwozie niedaleko granicy z Hiszpanią, znajduje się niewielka osada otoczona murami. To najwyżej położona wioska w Portugalii, którą zwykło określać się jako gniazdo orła ukryte w górach. Marvão, z panoramicznym widokiem na rozległe równiny regionu Alentejo, to jedno z najładniejszych miejsc w całej południowej Europie. Koniecznie trzeba zobaczyć tutejszy zachód słońca – światło odbijające się od kwarcu w granitowych głazach, które podtrzymują ogromne mury zamku, daje żywe, niemal jarzące się kolory.

– Pierwsze fortyfikacje wzniesione zostały tutaj przez Maurów w VIII wieku. Do dziś XIII-wieczne mury zachowały się praktycznie nietknięte. Do osady prowadzi z nich wąskie, średniowieczne przejście, przy którym znajduje się ciekawie ukształtowany mauretański budynek zwany kaplicą jerozolimską. Jego wnętrze przez setki lat nie było modernizowane, nie zmieniło się tam nic. Na szczycie znajduje się piękna, niska dzwonnica z maleńką kopułą. Wyjątkowym elementem jest także piękna drewniana galeria, a na jednym z bocznych ołtarzy znajduje się niezwykły posąg Trójcy Przenajświętszej – mówi Piotr Wilk z biura podróży Rainbow.



Z twierdzy zamkowej widać całą okolicę – leżące na południu Serra de São Mamede i urocze miasto Estremoz, na północy góry Serra da Estrela (góry Gwiazd) z Castelo de Vide na północnym zachodzie, a na północnym wschodzie, za horyzontem roztacza się już Hiszpania.

Ria Formosa, Algarve

Przepiękna przybrzeżna laguna, która rozpoczyna się u wybrzeży Faro od plaży Garrão i ciągnie przez 60 kilometrów, niemal aż do Taviry, a konkretnie do plaży Manta Rota e Cacela. Lagunę niedawno okrzyknięto jednym z siedmiu naturalnych cudów Portugalii – naprawdę nie można przegapić tego obszaru podczas wakacji w Algarve.

Niezwykły, nieustannie zmieniający się labirynt utworzony przez wyspy barierowe i dwa półwyspy, które chronią go przed Oceanem Atlantyckim. Pierwszy z półwyspów, Ancão, na którym leży miasto Faro, drugi to półwysep Cacela. Pomiędzy nimi leżą przepiękne wyspy o rozległych białych plażach, otoczonych przez krystaliczną wodę – są to Barreta znana również jako Ilha Deserta, Culatra (na której znajduje się latarnia morska Santa Maria), Armona, Tavira oraz Cabanas. W pobliżu często można spotkać miejscowych hodowców skorupiaków, którzy ciężko pracują na farmach małży i ostryg.



Ria Formosa stała się parkiem przyrody w 1987 r. Nowy status dał temu miejscu możliwość lepszego zabezpieczenia i utrzymania systemu lagunowego, a także ochrony flory i fauny, zwłaszcza gatunków wędrownych i ich naturalnych siedlisk. Wciąż jednak można podziwiać niezwykłość tego obszaru. Warto wybrać się na którąś z wysp, korzystać ze słońca i kąpieli w lazurowej wodzie, ale największą atrakcją jest rejs łodzią lub odkrywanie laguny kajakiem. Przy okazji można popłynąć do uroczej wioski Cacela Velha, położonej na wschodnim krańcu Ria Formosa i odkryć jej imponujące dziedzictwo historyczne. Ponadto, z tutejszej fortecy roztacza się fantastyczny widok na pobliskie laguny.

Park Narodowy Peneda-Gerês

Jeśli udamy się na północny wschód od Porto, dotrzemy do kolejnego magicznego zakątka Portugalii. Góry Serra da Peneda-Gerês to najbardziej wysunięty na północ obszar kraju. Na ich terenie znajduje się Park Narodowy Peneda-Gerês – rozciąga się od płaskowyżu Castro Laboreiro do płaskowyżu Mourela, obejmując pasma górskie Penedy, Soajo, Amarela i Gerês.

– Park został ustanowiony dekretem w 1971 roku, w celu wzmocnienia i zachowania tutejszej przyrody dla celów edukacyjnych, naukowych i turystycznych. Działania ochronne przyniosły zamierzony rezultat, bowiem różnorodność biologiczna chronionego obszaru ma się dziś wyjątkowo dobrze. Co więcej można odwiedzać go przez cały rok – wyjaśnia Piotr Wilk.



Zwykły spacer po lesie Ramiscal, Albergaria, Cabril to niepowtarzalne przeżycie. Przy odrobinie szczęścia można wypatrzeć orła przedniego lub chochoła pirenejskiego, ale wystarczy, jeżeli skupimy się na krajobrazie. Podróżnych zachwycą też wodospady, które opadają kaskadowo, tworząc szereg naturalnych górskich basenów – znajdziemy je w pobliżu wioski Froufe. Można też wybrać jeden ze szlaków, prowadzących do pozostałości wspaniałych zamków, jak Castro Laboreiro i Lindoso, a także Mosteiro de Ermelo – XII-wieczny klasztor benedyktyński wybudowany na brzegu rzeki. Dzikie pomarańcze z okolicznych drzew są uważane za najsłodsze w Portugalii. Na terenie parku znajduje się również wspaniale zachowana rzymska droga, która kiedyś była używana przez legionistów, aby pokonać trasę z Bragi do Astorgi.

Odeceixe

Malownicza wioska rozpościera się na zboczu wzgórza naprzeciw szerokiej doliny Ribeira da Seixe. Słynie z tego, że jest częścią parku przyrody Costa Vicentina i posiada przepiękną plażę owiniętą przez rzekę. Atlantycka plaża Praia de Odeceixe Mar rozciąga się na granicy między regionami Algarve i Alentejo w Portugalii. W sezonie wakacji przyciąga surferów, rodziny z dziećmi i wszystkich tych, którzy uwielbiają wypoczywać na piasku i rozkoszować się luźną, wakacyjną atmosferą. Poza sezonem jest tu niemal pusto, co z pewnością będzie ważną informacją dla wszystkich tych, którzy w spokoju chcieliby oddać się kontemplacji tutejszego krajobrazu.



4-kilometrowa trasa z miasteczka na plażę, zachęca do spacerów. Prowadzi wzdłuż rzeki, aż do szerokiej, piaszczystej zatoki otoczonej niskimi klifami – Praia de Odeceixe to jedna z najbardziej osłoniętych plaż na tym odcinku wybrzeża. Można też wybrać się do położonego w najwyższym punkcie miasteczka młyna. Śródziemnomorski wiatrak został zbudowany około 1898 roku. Droga, choć pod górkę prowadzi wśród bardzo małych, uroczych domków, wszystkie pomalowane są na biało, z niebieskimi, żółtymi lub fioletowymi liniami wokół okien i drzwi. Gdy dotrzemy do celu, czeka nas wspaniały widok na dolinę. Czasami, dla odwiedzających organizowane są także pokazy – koła zasilane przez wiatr za pośrednictwem czterech żagli nadal pracują, miażdżą kukurydzę i pszenicę.

Costa Nova do Prado

Chociaż Costa Nova jest znane i odwiedzane przez portugalskich mieszkańców, większość turystów jeszcze tutaj nie dotarła. Nabrzeżna, kolorowa niczym tęcza, stara wioska rybacka w okolicy Aveiro. Trudno o miejsce o równie żywym letnim klimacie. Główną atrakcją są tutaj piękne domy malowane w wyjątkowy sposób – w pionowe i poziome paski, przez co wyglądają trochę jak domki dla lalek.



Niegdyś budynki te były używane przez rybaków do przechowywania sprzętu. Obecnie wiele z nich zamieniono na domki letniskowe. Jeżeli postanowimy przyjechać w to miejsce, koniecznie trzeba odwiedzić tutejszy targ rybacki. Można tu dostać świeżo złowione skorupiaki, takie jak krab czy krewetki, przygotowywane natychmiast po wyłowieniu, dzięki czemu są pełne smaku.

