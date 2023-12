Coraz więcej Polaków tak robi. "Krzywili się, a potem się okazało, że zazdroszczą"

- Gdy powiedziałam znajomym, że lecę na święta do Egiptu to się krzywili, później usłyszałam od koleżanki, że przyznaje, że zazdrości, że mam tyle odwagi, by odciąć się od świąt. Inna kiwała głową twierdząco - opowiada Gosia Bielska, która wypoczywa w Hurghadzie. - A to wcale nie chodzi o odcinanie się od świąt. Wycieczka była tania, więc zrobiliśmy obie z rodziną taki wyjątkowy prezent.