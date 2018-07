Czarny pył w Gdyni. Mieszkańcy poirytowani, prezydent miasta składa skargę

Od kilku tygodni nad Gdynią unosi się czarny pył. Jest uciążliwy dla mieszkańców, turyści skracają swój pobyt. Trójmiasto nie ma ostatnio szczęścia. Najpierw wyciek ścieków do Motławy, a teraz ciemna łuna nad miastem.

– Pył uniemożliwia korzystanie z tarasów i balkonów, wdziera się do mieszkań, sklepów i restauracji. Poza tym, przecież tym oddychamy i na pewno nie jest to obojętne dla naszego zdrowia. Myślę, że wskazane byłoby wytoczenie pozwu zbiorowego – napisał na Facebooku Andrzej Filipowicz, mieszkaniec Gdyni.

Działania zmierzające do ograniczenia emisji pyłu podjęło również miasto. I choć, jak podkreśla Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowa prezydenta miasta Gdyni, władze samorządowe nie mają wpływu na ilość i rodzaj przeładunków dokonywanych na terenie portu, ani uprawnień, by egzekwować stosowanie się operatorów terminali do przepisów ochrony środowiska – to podejmuje kroki, aby mieszkańcom ulżyć w tej sytuacji.