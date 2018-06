Wycieczkowce, punkty widokowe i festiwale. Trójmiasto, jakiego nie znasz

Trzy miasta, jedno morze, mnóstwo atrakcji. Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Molo w Sopocie i Skwer Kościuszki w Gdyni - to obowiązkowe punkty na turystycznej mapie Trójmiasta. Czego jeszcze nie można pominąć w nadmorskich miastach? Oto kilka propozycji.

Sezon wycieczkowców

Gdańsk

Okazji, by zobaczyć widowiskowe statki pasażerskie w gdańskim porcie jest wiele. W tym roku przypływają od 18 kwietnia do 20 października. Sezon zainaugurował najstarszy pływający wycieczkowiec na świecie "Astoria". Brał udział w jednej z najsłynniejszych katastrof morskich w historii, dlatego nazwany został "statkiem śmierci". Uwadze miłośników morskich kolosów nie może umknąć wizyta najdłuższego i największego w gdańskim porcie statku - "Marina", który mierzy 240 m. Wypatrujmy go 20 czerwca. Ostatnim wycieczkowcem, który zacumuje w Gdańsku będzie statek "Marco Polo".