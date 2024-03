Czerwcowy weekend 2024. Tam wypoczniesz najtaniej

- Wyjazdy na weekend czerwcowy związany z Bożym Ciałem cieszą się coraz większą popularnością. Choć święto to jest ruchome, w tym roku przypada na przełom maja i czerwca, to jest to już moment, kiedy dostępne są wyloty do znaczącej większości wakacyjnych kierunków - mówi Marzena German z Wakacje.pl.